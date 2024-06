Ljubicic esclusivo: "Sinner in forma super, Berrettini mina vagante"

"Nei prossimi anni secondo me il dominio del dualismo Sinner-Alcaraz andrà avanti con Rune che può crescere. Medvedev, Zverev e Tsitsipas saranno competitivi a lungo, Djokovic giocherà ancora per un po’ e poi vedremo. Ho visto anche ragazzi interessanti ma serviranno tre anni per scoprire la prossima generazione". Sulla strada per Wimbledon, Ivan Ljubicic prova a immaginare i prossimi sviluppi ai vertici del tennis mondiale. L'ex numero 3 del mondo, nonché coach di Roger Federer, farà parte della squadra di Sky che seguirà i Championships. Sui prati londinesi da giocatore non è mai andato oltre il terzo turno, ma da tecnico si è tolto grandi gioie al fianco di Roger.



Partiamo dall’eventuale Sinner-Berrettini. Una partita così importante a inizio torneo come cambierebbe le cose?

"Questo è il tema principale del sorteggio, ma entrambi dovranno sopravvivere al primo turno. Jannik forse ha un debutto un po’ più facile, Matteo avrà Fucsovics che è sempre un giocatore pericoloso. Personalmente non mi piace molto parlare di una partita che al momento è solo teorica. Sicuramente essendo a inizio Wimbledon siamo sicuri che la palla rimbalzerà un po’ meno rispetto alla seconda settimana, ma non so chi avvantaggerà. Jannik ha vinto Halle, è numero 1 del mondo ed è in forma strepitosa: è uno dei favoriti a prescindere. Berrettini però è una mina vagante e nessuno vorrebbe incontrarlo a Wimbledon. Potrebbe essere una partita straordinaria".



Oltre a Sinner chi sono i favoriti? Nella stessa parte di tabellone c’è Alcaraz.

"Per me proprio Carlos parte favorito insieme a Jannik. Djokovic avrà due primi turni teoricamente facili, ma non sappiamo se sarà in grado di competere al meglio dei 5 set. Sull’erba, i primi giorni storicamente ha qualche difficoltà con gli appoggi, poi la seconda settimana si trova meglio. Non so quanto sia vicino al 100%, se sta al 70% può sopravvivere ai primi match e poi bisogna vedere come sta il ginocchio. Da allenatore ricordo l’esperienza di Federer con il ginocchio e so che per tornare al massimo serve sempre un lungo periodo. Novak è un giocatore di movimento, quindi oggi non lo considero tra i favoriti".