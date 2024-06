All Round Sport & Wellness: Elia e Dalle Molle trionfano a Roma

Silvia Dalle Molle e Lorenzo Elia si incoronano campioni all’All Round Sport & Wellness di Roma . Nella splendida cornice che ha ospitato l’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2”, si è conclusa una settimana all’insegna del tennis del futuro. In tabellone grazie ad una wild card, il classe 2008 ligure Lorenzo Elia ha vinto la finale maschile contro Mattia Pescosolido con il punteggio di 6-4 6-2 mettendo la ciliegina sulla sua prima avventura nel torneo capitolino . La terza edizione del Tennis Europe All Round Sport & Wellness si chiude nel miglior modo possibile anche per la romana Silvia Dalle Molle, testa di serie numero 6 del tabellone femminile, che si è imposta nell’ultimo atto su Diana Rolli con il punteggio di 7-6(2) 6-3 . Nel doppio maschile festeggiano Filippo Catalano e Alberto Nicolini, usciti vincitori per 2-6 7-6(7) 10/5 dalla sfida con Luca Cosimi e Mattia Logrippo. Alla cerimonia di premiazione, oltre al direttore del torneo Marco Dominici, hanno partecipato il Consigliere del Comitato Regionale Lazio della FITP e FUR del Lazio, Alessandro Pertici e Sandro Scaffidi, in rappresentanza della proprietà del circolo.

Elia e Dalle Molle, la prima volta non si scorda mai

Solamente poche settimane fa aveva raggiunto la finale nel torneo Under 16 di Tolentino, ma al Tennis Europe All Round Sport & Wellness di Roma, Lorenzo Elia può finalmente festeggiare il suo primo trionfo nel circuito. Che sarebbe stato lui a spuntarla in un main draw ricco di insidie lo si era forse già capito dalle prime giornate di gara: solidità e colpi da campione gli avevano permesso di battere al terzo turno la testa di serie numero 1 Niccolò Satta con il punteggio di 6-4 6-2. Poi le vittorie su Filippo Catalano e Luca Cosimi, lasciando per strada un solo set. “È stata una settimana incredibile – le parole di Lorenzo dopo la vittoria –. Ho espresso livelli di tennis davvero altissimi. Ho avuto un tabellone davvero complicato, che però mi ha stimolato a giocar meglio. Sapevo di poter arrivare in fondo e di poter battere chiunque, ma non mi aspettavo sicuramente di poter vincere il torneo. È un sogno che si avvera”. Accompagnato a Roma dal coach Jurgen Dakaj, il classe 2008 in forza al Tennis Club Finale si è sentito subito a all’All Round: è anche questo il segreto del successo. “Il circolo è stato molto accogliente, tutte le persone che hanno organizzato quest’evento sono state gentili sin dal primo momento, la palestra è fantastica e anche l’atmosfera che c’era mentre giocavo mi ha stimolato a dare il massimo”. La capitale festeggia nel femminile con la vittoria di Silvia Dalle Molle, atleta del CT Verde Roma, che si è imposta al termine di una finale lottata su Diana Rolli con lo score di 7-6(2) 6-3. Anche per la classe 2010 romana, che nella scorsa edizione del torneo si arrese al primo turno, si tratta del primo trionfo nel circuito Tennis Europe. “Ho lavorato tanto durante la stagione e questo risultato certifica i miei miglioramenti. C’erano tante persone sugli spalti a fare il tifo per me e sono riuscita a renderle orgogliose. Non potrei essere più felice”.

La gioia di Marco Dominici e Sandro Scaffidi

La cerimonia di premiazione è stata l’occasione per il direttore del torneo Marco Dominici di trarre un bilancio della settimana: “Questo evento è uno spot per il tennis del futuro. Ci sono ragazzi che muovono qui i primi passi nel circuito internazionale e altri che già da un po’ calcano questi campi. Abbiamo avuto delle presenze straniere interessanti e devo dire che siamo molto soddisfatti. Tanti tennisti romani hanno fatto bene e sono contento anche di questo. L’aspetto formativo per questi giocatori è molto importante e attraverso questa esperienza hanno la possibilità di crescere e maturare”. Alla gioia di Dominici si aggiunge quella di Sandro Scaffidi, della proprietà dell’All Round Sport & Wellness: “Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione alla quale partecipano ragazzi che hanno un grande sogno da inseguire. La crescita del tennis italiano, partendo da Sinner e passando anche per Musetti, Gigante e Cobolli dev’essere un esempio per tutti questi giovani per continuare a lavorare e a crescere. Io non posso che augurare loro il meglio”.

All Round Sport & Wellness di Roma: i risultati

Finale maschile

Lorenzo Elia (14, WC) b. Mattia Pescosolido (5) 6-4 6-2

Finale femminile

Silvia Dalle Molle (6) b. Diana Rolli (WC) 7-6(2) 6-3

Finale doppio maschile

Filippo Catalano/Alberto Nicolini (8) b. Luca Cosimi/Mattia Logrippo (2) 2-6 7-6(7) 10/5