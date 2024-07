Diretta Wimbledon, da Darderi a Musetti: gli italiani in campo oggi live

11:28

Attesa per Musetti

Fari puntati su Lorenzo che dovrà vedersela con Lestienne. Per l’azzurro è la terza partecipazione di Wimbledon: sta ritrovando continuità e viene dall’ottima finale al Queen’s (vittoria di Tommy Paul).

11:15

Gli impegni degli italiani a Wimbledon

Musetti contro Lestienne dalle ore 12. Così come Nardi-Etchverry, Darderi-Choinsky, Bellucci-Shelton e Cobolli-Hijikata. Tutti in campo questa mattina. Bellucci proseguirà la sfida di ieri sera. Si riparte dal vantaggio del lombardo per 2-0.

11:00

L'Italia protagonista a Wimbledon

Prima giornata positiva per gli italiani a Wimbledon. Ok Sinner, Berrettini, Fognini e la Paolini. Peccato solo per Arnaldi. Ma oggi gli azzurri torneranno di nuovo in campo: sono ben 6 i protagonisti. Si parte dalle ore 12.

Wimbledon, Londra - All England Lawn Tennis and Croquet Club