Maria Sharapova, rivelazione su Serena Williams: "Riflettere sul passato e..."

LONDRA - C’è anche Maria Sharapova ad assistere al torneo di Wimbledon. Presente negli studi di Tennis Channel, l’ex tennista russa ha parlato della sua attuale amicizia con Serena Williams. L’americana è stata la sua più grande nemica in campo. I precedenti, nonostante fossero due delle più grandi tenniste dell’epoca, sono 20 vittorie per Serena su 22 incroci. “Serena Williams è senza dubbio l'avversaria che più mi ha intimidito nel corso della mia carriera”, aveva rivelato Maria in una vecchia intervista. Ma oggi tutto è cambiato