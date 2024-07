Olimpiadi tennis 2024, la lista dei partecipanti: Sinner giocherà anche in doppio

Jannik Sinner si prepara a guidare la spedizione azzurra nel torneo olimpico che si disputerà al Roland Garros di Parigi dal 27 luglio al 4 agosto. L'ITF ha ufficializzato l'elenco completo dei giocatori e delle giocatrici che prenderanno parte ai Giochi Olimpici del 2024. Come da regolamento ci sarà un massimo di sei uomini e sei donne per nazioni, non più di quattro rappresentanti in singolare e due coppie in doppio per un totale di 184 al via. Per quanto riguarda i main draw, che saranno sorteggiati giovedì 25 luglio alle 11 ora locale, ci saranno 64 giocatori nei tabelloni di singolare, 32 coppie in quell e di doppio, 16 per il torneo di doppio misto che sarà stilato il 24 luglio.