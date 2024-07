Fognini, la bellissima frase su Sinner in conferenza: "Ha fatto una cosa unica"

L'amarezza è enorme perché per Fabio Fognini , 37 anni, l'ingresso nella seconda settimana di Wimbledon era lì, a un passo. E invece al quinto set di una partita assurda nel suo svolgimento a singhiozzo contro Roberto Bautista-Agut, il giocatore ligure ha alzato bandiera bianca. Una delusione resa ancora più grande dall'alto livello di gioco espresso dal tennista azzurro in questo Slam. "Mi dispiace tantissimo – ha detto al sito di Eurosport - perché ho giocato davvero bene e mi sentivo in grande forma. Questo sport è così. Diciamo che se fosse stato un match di boxe ai punti avrei vinto io".

Fognini e l'amara analisi dopo il ko a Wimbledon

Fognini si concentra sull'avversario che è stato "leggermente più solido e nient'altro". L'ha portata a casa proprio per questo aspetto e per i continui stop&go causati dalla pioggia che ha tormentato queste giornate a Wimbledon. "E' stato un match durato due giorni, nel primo ero in formissima e l'avrei vinta io, nel secondo invece ho fatto fatica e ho accusato un po’ di tensione. Resta solo il dispiacere per non aver potuto concludere quello che di bello avevo costruito. Comunque ho perso giocando meglio ed è passato lui. Tutto qui, il tennis è questo. Perché continuo a giocare? Perché amo ancora questo sport".

Fognini e le parole bellissime su Sinner

La chiosa è sul connazionale Sinner che continua ad incantare dall'alto della classifica Atp: "Jannik sta riportando in Italia una passione incredibile per questo sport, questa è una grande cosa. Pensateci un attimo: dopo che per 20 anni si è parlato solo di Federer, Nadal e Djokovic, adesso tutti parlano di un italiano. O meglio, degli italiani. Quindi dobbiamo ringraziare Jannik Sinner se l'Italia non è più solo calcio, calcio, calcio". Come dargli torto...