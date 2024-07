Nuria Brancaccio trionfa nel torneo Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

Con la vittoria dell’italiana Nuria Brancaccio si è conclusa la partita finale del singolo sulla statunitense Varvara Lepchenko con il combattuto risultato di 7-6 al primo set e 6-1 nel secondo set, dove si è sentita la differenza di età per la tennista americana che è arrivata 19° nel mondo, in passato. Mentre nel doppio disputato con la vittoria della coppia formata dall’italiana Aurora Zantedeschi e la spagnola Yvonne Cavalle Reimers.

Diretto da Piero Marchiani il torneo è detto la piccola Wimbledon perché interamente organizzato dai Soci del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo come dall’inizio l’All England Lawn. Ed è organizzato da Andrea Granzotto, Consigliere allo Sport Andrea e Arianna Santevecchi, Emanuele De Stefani.

Istituzionali le presenze quest’anno con Daniele Masala, hanno assistito alla finale: Silvia Torrani consigliera del Comitato Regionale FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel; Luciano Crea presidente della commissione Sport in rappresentanza della Regione Lazio; Andrea Imbimbo responsabile Assessorato allo Sport del Comune di Roma; Salvatore Nanni AD di Bmw Roma.

Il presidente del Circolo Daniele Masala: “Il torneo sta tenendo fede alla tradizione italiana che vede moltissimi atleti nelle finali mondiali da Wimbledon come in altre finali ad altissimo livello e anche qui in Italia, nel nostro circolo abbiamo visto la finalista italiana Nuria Brancaccio che ha combattuto con l’americana Varvara Lepchenko un’ardua partita. Il nostro torneo: la piccola Wimbledon, viene disputato da 19 anni. Diciannove edizioni sempre con vicino alla BMW con l’amministratore delegato Salvatore Nanni sempre al nostro fianco”.