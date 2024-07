Medvedev: il solito rito prima della sfida con Sinner, cosa ha fatto

ROMA - Daniil Medvedev, uno dei tennisti più talentuosi e singolari del circuito ATP, è noto non solo per le sue abilità sul campo, ma anche per alcuni rituali che ha sviluppato nel corso della sua carriera. Tra questi, uno dei più curiosi e discussi è quello che prevede che Medvedev posi la sua borsa sul campo prima dell'inizio di una partita, per poi rientrare immediatamente negli spogliatoi. Stessa scena vista prima del match contro Sinner a Wimbledon.