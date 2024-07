Sinner, Berrettini, Musetti e gli altri: cosa fanno ora gli italiani del tennis

Dopo la splendida cavalcata azzurra a Wimbledon , terminata al maschile con i quarti di finale raggiunti da Jannik Sinner e la semifinale di Lorenzo Musetti e giunta all'ultimo atto per Jasmine Paolini al femminile, è già tempo di pensare al prosieguo della stagione. Prima dell'appuntamento dell' Olimpiade di Parigi 2024 che vedrà impegnati nel torneo a cinque cerchi in programma dal 27 luglio al 4 agosto sui campi del Roland Garros, Jannik Sinner , Matteo Arnaldi , Lorenzo Musetti e Luciano Darderi , gli italiani andranno a cacccia di gloria sul rosso europeo nella settimana del 15-21 luglio.

Dove giocheranno Sinner e gli altri azzurri

Jannik Sinner avrebbe dovuto essere la testa di serie numero 1 nel torneo ATP 250 di Bastad, dove aveva scelto di partecipare per arrivare al meglio all'appuntamento dei Giochi Olimpici. Il numero 1 del mondo ha però deciso di prendersi una pausa dopo lo stop a Wimbledon. Un altro forfait riguarda Lorenzo Musetti, che dopo la sconfittta subita ai Championships da Novak Djokovic, non parteciperà al torneo ATP 500 di Amburgo, dove al via ci saranno invece Luciano Darderi e Matteo Arnaldi che saranno anche teste di serie e Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. La prossima settimana si giocherà anche a Gstaad, torneo al quale prenderanno parte Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Francesco Passaro e Stefano Napolitano.

Gli ultimi tornei prima di volare in America

Nella settimana che precederà lo swing americano sarà quest'anno in programma il torneo olimpico. Dal 22 al 27 luglio si giocheranno invece i tornei di Umago, Kitzbuhel e Atlanta. Sulla terra rossa croata sono al momento ancora iscritti Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego mentre Matteo Berrettini è l'unico azzurro iscritto nell'ATP 250 di Kitzbuhel. Nessun azzurro parteciperà alla rassegna di Atlanta. Dopo le Olimpiadi partirà la trasferta oltreoceano che porterà fino agli US Open in programma quest'anno dal 26 agosto all'8 settembre.