Kate Middleton a Wimbledon, il gesto alla figlia Charlotte emoziona tutti

LONDRA - Kate Middleton a Wimbledon incanta tutti. Vestita con un abito lungo, color viola ciclamino, con un fiocco coi colori del torneo appuntato al petto, la principessa è accompagnata dalla figlia Charlotte, con la quale seguirà dal Royal Box l'epilogo dei Championships, edizione 137. Saluti per tutti i presenti e carezze per la piccola di casa. Dopo l’annuncio della malattia si era vista solo sul balcone di Buckingham Palace, in occasione di Trooping the Colour. Oggi per lei è la seconda uscita pubblica da quel momento.