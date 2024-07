Alcaraz: "C'è una sconfitta dalla quale ho imparato tantissimo". E non è Sinner

Un trionfo a Wimbledon, il secondo di fila, tanto per sottolineare al mondo di che pasta è fatto. Carlos Alcaraz entra nell'olimpo del tennis mondiale e lo fa dalla porta principale dopo aver travolto in finale Djokovic: "Per me Nole resta un supereroe. E' incredibile cosa sia riuscito a fare in queste due settimane nonostante l'operazione al ginocchio".