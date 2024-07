Murray, l'agghiacciante foto della schiena dopo l'operazione: tifosi preoccupati

GLASGOW (SCOZIA) - Un mese di luglio totalmente da dimenticare per Andy Murray: il tennista scozzese, tre volte campione Slam, ha dovuto rinunciare al torneo di Wimbledon a causa di seri problemi fisici che non gli hanno permesso di disputare la partita del primo turno dei Championship contro il ceco Tomas Machac. Le cose non sono migliorate nel torneo di doppio, in coppia con il fratello Jamie: l'avventura per i Murray si è infatti conclusa al debutto, sconfitti dal duo formato da Rinky Hijikata e John Peers. Andy avrebbe inoltre dovuto partecipare al doppio misto, in coppia con Emma Raducanu, ma un problema fisico accusato dalla tennista britannica ha messo la parola fine alla sua avventura sull'erba dell'All England Club.