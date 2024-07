“Sei un uomo morto”: minacce terribili al tennista e alla sua famiglia

PARIGI (Francia) - Minacce di morte e messaggi shock per il tennista francese Alexandre Müller , che sui social ha denunciato l'accaduto, in attesa di farlo alla polizia. Il numero 103 del ranking mondiale si è sfogato su Instagram e Twitter, pubblicando il raccapricciante messaggio ricevuto dopo l'inaspettata sconfitta al primo turno del torneo di Bastad , 7-5, 7-5 con il kazako Denis Yevseyev , proveniente dalle qualificazioni.

I terribili messaggi a Müller

"Chi se ne intende di bossoli? Sono pieni oppure no?", scrive Müller sui social nel pubblicare la foto di una pistola con proiettili che gli è arrivata da un utente in privato, accompagnata da minacce di morte e di cancro a tutta la famiglia del tennista. "Figlio di puttana, sei morto - è il testo inviato a Müller - stai per morire, ti vedo mentre ti sparano in testa, sei morto, figlio di puttana. I figli di puttana sono morti. Spero che tutta la tua famiglia muoia di cancro". Molti followers hanno invitato l'atleta francese a non lasciare impunita questa situazione e a rivolgersi alla polizia. Non è escluso che la minaccia nasca da una scommessa andata male a causa dell'imprevisto ko di Müller contro Yevseyev.