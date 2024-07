Berrettini-Galan diretta Atp Gstaad: segui la sfida degli ottavi LIVE

Aggiorna

Dopo la sconfitta nel derby contro Jannik Sinner nel secondo turno di Wimbledon è stato positivo il debutto di Matteo Berrettini sulla terra rossa di Gstaad, dove il 28enne romano (risalito fino al n.82 del ranking dopo un difficile periodo condizionato dagli infortuni) ha superato al primo turno in due set l'argentino Pedro Cachin (n.110 Atp) e oggi (18 luglio, non prima delle ore 15 sul campo centrale della Roy Emerson Arena) affronta il colombiano Daniel Galan (n.142 del mondo). In palio il pass per i quarti dell'Atp 250 svizzero (già raggiunti da Fognini, atteso dal match con Tsitsipas) che ha visto Berrettini trionfare nel 2018 (battuto in due set Roberto Bautista Agut) e arrendersi solo in finale nel 2022 (ko in tre set con Casper Ruud). Segui la sfida in diretta.

Diretta Tennis, tutti match di oggi LIVE 15:26 Atp Gstaad, il montepremi dell'Atp 250 svizzero Il torneo Atp 250 di Gstaad ha in palio un montepremi di 579.320 euro. Si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città svizzera. 15:14 Berrettini carico a Gstaad: le parole dopo il successo su Cachin È un Matteo Berrettini carico quello che arriva alla sfida contro Galan, valida per gli ottavi dell'Atp 250 di Gstaad: "Qui ci sono condizioni particolari - ha detto il 28enne romano dopo il successo con l'argentino Cachin al debutto sulla terra rossa del torneo svizzero -: si gioca in altura, può esserci vento appunto, ma mi piace questo torneo, mi piace la gente, mi piace l’energia". 15:06 Berrettini contro Galan a Gstaad per proseguire la risalita Dopo essersi messo alle spalle un difficile periodo condizionato dagli infortuni Matteo Berrettini ha ricominciato a brillare sui campi del circuito Atp. In questo 2024, prima del ko contro Sinner nel secondo turno di Wimbledon, il 28enne romano ha vinto l'Atp 250 di Marrakech (battendo lo spagnolo Carballes Baena nell'atto conclusivo) e si è arreso soltanto in finale (contro Draper) sull'erba di Stoccarda. 14:51 Atp Gstaad, Humbert e Heide al terzo: per Berrettini c'è da attendere ancora Va al terzo set il match tra Humbert e Heide: dopo il primo parziale vinto al tie-break dal francese (7-2), il brasiliano ha risposto aggiudicarsi il secondo (6-2). C'è da attendere ancora quindi per Matteo Berrettini, che dopo questa sfida affronterà il colombiano Galan sul campo centrale dell'Atp 250 di Gstaad in un'altra delle partite degli ottavi. 14:41 Non solo Berrettini: ora in campo anche Cobolli ad Amburgo Berrettini non è l'unico italiano a scendere in campo oggi (18 luglio). Se Matteo aspetta di sfidare il colombiano Galan negli ottavi dell'Atp 250 di Gstaad, l'altro romano Flavio Cobolli sta giocando ora contro Zhang negli ottavi dell'Atp 500 di Amburgo, con il cinese al momento avanti di un set (6-1). 14:34 Sinner sicuro del numero uno al mondo fino alle Olimpiadi Nonostante il ko ai quarti di Wimbledon contro Medvedev c'è sempre Sinner in cima al ranking Atp, con l'azzurro incalzato però da Djokovic e lo spagnolo Alcaraz (capace di trionfare per il secondo anno di fila nello Slam di Londra superando in finale proprio il serbo). La vera difesa al trono della classifica mondiale inizierà per Sinner dopo i Giochi Olimpici di Parigi. (APPROFONDISCI) 14:25 Atp Gstaad, Fognini già ai quarti: quando sfida Tsitsipas Fabio Fognini sfiderà Stefanos Tsitsipas a Gstaad 2024, torneo Atp 250 di scena sulla terra battuta svizzera. Il tennista ligure ha eliminato Titouan Droguet e Juan Pablo Varillas nei due turni precedenti, regalandosi un posto ai quarti di finale dell'evento e proseguendo il suo momento positivo nel circuito maggiore. (TUTTI I DETTAGLI) 14:17 Humbert avanti di un set con Heide, poi toccherà a Berrettini Il francese Humbert ha vinto al tie-break (7-2) il primo set della sfida contro il brasiliano Heide sulla terra rossa della 'Roy Emerson Arena', valida per gli ottavi dell'Atp 250 di Gstaad. Al termine di questa partita toccherà a Berrettini contro Galan. 14:13 Paura per Medjedovic a Gstaad: malore in campo, la reazione di Tsitsipas Attimi di paura a Gstaad nel match degli ottavi tra Medjedovic e Tsitsipas quando il serbo è stato colto da un malore in campo. La partita è stata sospesa per alcuni minuti ed è poi ripresa, terminando con la vittoria del greco. (LEGGI TUTTO)

14:07 Berrettini-Galan: i precedenti prima di Gstaad Come già contro Cachin nel primo turno, anche agli ottavi dell'Atp 250 di Gstaad c'è una sfida inedita per Matteo Berrettini che affronterà Daniel Galan. Quello sulla terra rossa del torneo svizzero sarà infatti il primo incrocio tra il 28enne romano e il coetaneo colombiano, che non si sono mai ritrovati di fronte prima di oggi nel circuito. 14:00 Berrettini-Galan Atp Gstaad: dove vederla in tv e streaming La sfida tra Berrettini e Galan, valida per gli ottavi dell'Atp 250 di Gstaad, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e potrà inoltre essere seguita in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. Gstaad, Svizzera

