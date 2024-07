La previsione su Sinner, Alcaraz e Djokovic alle Olimpiadi: ecco chi vincerà

Sinner ha archiviato Wimbledon per godersi le vacanze in Sardegna con la fidanzata Anna Kalinskaya , il meritato riposo prima del grande appuntamento delle Olimpiadi di Parigi . Alcaraz ci arriva da fresco vincitore a Wimbledon, l'altoatesino da nuovo numero uno al mondo: chi è il favorito?

Sinner vincitore alle Olimpiadi?

Per gli scommettitori il tennista spagnolo parte con i favori del pronostico: le quote per Alcaraz vincitore ai Giochi oscillano tra 2,00 e 3,00 volte la posta. Più staccato Sinner, ma di poco: il trionfo dell'azzurro è quotato tra 3,00 e 3,75. Chiude il podio dei favoriti Novak Djokovic: il primo successo olimpico della carriera del serbo paga tra 4,00 e 6,00 volte la puntata.