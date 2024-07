Alcaraz ha mantenuto la promessa: il nuovo tatuaggio

Carlos Alcaraz non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi. Il tennista spagnolo è solito abbinare alle sue grandi vittorie un segno indelebile sulla propria pelle. È per questo che in un anno nel quale ha già conquistato due tornei Major, rispettivamente il terzo e il quarto titolo tra il Roland Garros e Wimbledon, cosa successa solamente a sei giocatori nell'Era Open, il numero 3 del mondo è destinato ad aumentare il numero dei suoi tatuaggi.