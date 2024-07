Incredibile Halys a Gstaad: cade e fa punto da terra, lui non ci crede!

Quentin Halys show all' Atp 250 di Gstaad 2024 . Il tennista francese si è reso protagonista di una vera e propria prodezza durante il match di quarti di finale con Gustavo Heide , che ha sorpreso gli appassionati nonché acceso il pubblico presente in svizzera. Halys è riuscito a conquistare un punto incredibile con un gioco di prestigio da fondocampo, tecnicamente molto complesso e peraltro in una situazione di difficoltà: punto della partita, terminata in seguito con il successo del francese per 6-1, 7-5.

Punto straordinario di Halys a Gstaad: Heide beffato

Sul punteggio di 3-1, nel corso del primo set, Halys ha sfoderato un coniglio dal cilindro a discapito di Heide: lungo scambio da fondo campo, dritto lungolinea potente del francese che poco dopo ha perso l'equilibrio; a questo punto, in seguito a un colpo difensivo e centrale di Heide, il francese ha inventato un incredibile dritto inside-in direttamente da terra, trasformatosi in vincente tra l'incredulità generale. Non si tratta soltanto di un gioco di prestigio a dir poco spettacolare, ma di una vera e propria prodezza tecnica in equilibrio più che precario. Un guizzo valso al francese il 40-15 nel quinto gioco, presto diventato 4-1 e, da quel momento, tre game di fila per chiudere il primo parziale. In semifinale, l'ottimo colpitore Halys sfiderà Jan-Lennard Struff.