Telecronista senza voce, Sky cambia all'improvviso durante la partita di Berrettini

Era già successo in occasione della semifinale di Euro 2024 tra Spagna e Francia, che il commentatore Rai Stefano Bizzotto conducesse la telecronaca praticamente senza voce. In quell'occasione il giornalista trentino riuscì a condurre fino in fondo la partita. Ha del singolare però quanto accaduto durante la seconda semifinale dell'ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, trasmessa in diretta su Sky, con il telecronista Luca Boschetto che completamente senza voce è stato sostituito da un collega.