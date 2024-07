Berrettini-Halys, finale Atp Gstaad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Al sesto tentativo ce l'ha finalmente fatta. Dopo aver rimediato cinque sconfitte nei primi cinque confronti diretti contro Stefanos Tsitsipas , Matteo Berrettini è riuscito a sfatare il tabù e grazie ad una prova di altissimo livello al servizio ha conquistato un posto nella finale dell'Atp 250 di Gstaad . 7-6(6) 7-5 il risultato rifilato dal tennista romano alla testa di serie numero 1 del tabellone in un'ora e 43 minuti di gioco. Matteo ha così raggiunto la terza finale della sua stagione dopo quella vinta sulla terra rossa di Marrakech contro Roberto Carballes Baena e quella persa contro Jack Draper sull'erba di Stoccarda . Si tratta anche della terza finale raggiunta nel torneo svizzero, dove ha già trionfato nel 2018 . Contro il francese Quentin Halys , che in semifinale ha avuto la meglio di Jan-Lennard Struff per 6-3 7-6(2), Berrettini andrà a caccia del nono titolo della sua carriera.

Berrettini-Halys, quando si gioca il match

Il confronto tra Berrettini e Halys, valevole per la finale dell'Atp 250 di Gstaad, andrà in scena a partire dalle ore 11:30 sulla Roy Emerson Arena, il Campo Centrale di Gstaad.

Berrettini-Halys, i precedenti

Tra Berrettini e Halys non ci sono precedenti.

Berrettini-Halys, dove vederla in tv

Il match tra Berrettini e Halys a Gstaad sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà peraltro disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Gstaad, il montepremi

PRIMO TURNO – € 5.700 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 9.322 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 16.059 (50 punti)

SEMIFINALI – € 27.716 (100 punti)

FINALISTA – € 47.141 (165 punti)

VINCITORE – € 80.823 (250 punti)