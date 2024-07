Punto clamoroso di Berrettini in finale: la sua reazione esalta il pubblico

GSTAAD (Svizzera) - Una settimana perfetta, conclusa con la vittoria del torneo di Gstaad. Matteo Berrettini batte in finale il francese Quentin Halys in due set con il punteggio di 6-4, 6-1. Il tennista romano bissa il successo ottenuto in Svizzera nel 2018. Il trionfo gli consente un significativo balzo in avanti nel ranking Atp: da domani il tennista azzurro sarà al 50º posto della classifica mondiale.