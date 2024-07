Berrettini vincente, la previsione degli attori Alessandro Borghi e Roia è pazzesca

ROMA - Dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas in semifinale Matteo Berrettini ha dominato anche la finale contro il francese Quentin Halys e ha così trionfato sulla terra rossa dell' Atp 250 di Gstaad . Nono titolo in carriera per il 28enne tennista romano, protagonista di un grande salto nel ranking Atp , che sembra essersi messo ormai alle spalle un difficile periodo condizionato dagli infortuni e in Svizzera ha stupito quasi tutti.

Alessandro Borghi, Roia e la previsione su Berrettini

Già, perché c'era chi aveva invece previsto il successo di Matteo come gli attori suoi concittadini Alessandro Borghi e Alessandro Roia. Dopo aver postato ieri tra le proprie storie Instagram un messaggio di incoraggiamento a Berrettini dopo la semifinale vinta in due set contro Tsitsipas, il 'Dandy' della serie tv 'Romanzo Criminale' ne ha pubblicata un'altra oggi (21 luglio) dopo il successo in finale su Halys: "Critici da divano, tennisti da dondolo, salitori di carri… siamo tutti curiosi" ha scritto a corredo di una foto di Berrettini che esulta, ricordando poi all'amico e collega la pazzesca previsione fatta in tempi non sospetti: "Leggi i messaggi diretti della scorsa settimana".