Olimpiadi, sorteggiate le teste di serie: cosa cambia per Sinner e Paolini

L'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 è ormai alle porte. Così come il torneo olimpico di tennis, in programma dal 27 luglio al 4 agosto sulla terra rossa del Roland Garros. I tabelloni di singolare vedranno al via 64 giocatori con le 16 teste di serie che sono state ufficialmente definite nella giornata di martedì. Il sorteggio del main draw avrà luogo il 25 luglio alle ore 11:00. I primi 16 giocatori del seeding non potranno incontrarsi nei primi due turni, mentre due giocatori teste di serie della stessa nazione non si potranno affrontare prima delle semifinali. Tra le teste di serie del tabellone singolare maschile figurano ovviamente Jannik Sinner, che guida il seeding seguito da Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Lorenzo Musetti è invece accreditato come testa di serie numero 14, mentre l'unica azzurra presente nel seeding del tabellone di singolare femminile è Jasmine Paolini, numero 4.