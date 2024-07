Sinner e le Olimpiadi, un avversario in meno nella corsa all'oro? Un big è a rischio

Una delle stelle più brillanti del tennis mondiale rischia di saltare i Giochi di Parigi . Si tratta del 21enne danese Holger Rune che sta attraversando un periodo tutt'altro che brillante della propria (ancora) giovane carriera. Dopo essersi ritirato nei quarti del torneo ATP 500 di Amburgo la scorsa settimana, il giovane tennista si è recato a Umago con la speranza di poter scendere in campo e riscattare il mediocre momento che sta vivendo. Missione fallita perché stavolta a preoccupare è il polso con un nuovo infortunio tutto da valutare. Rune, quindi, non parteciperà sicuramente al Croatia Open Umag e rischia anche di perdere il treno dei Giochi, almeno stando a quanto riferito dall'emittente danese TV 2 Sport.

Le perplessità di Rune e il rischio intervento

Le condizioni del danese preoccupano il suo staff al punto che sarebbe in forte dubbio la sua presenza a Parigi con uno stop dalle competizioni che potrebbe arrivare fino alle sei settimane. Sempre TV2 Sport non avrebbe escluso nemmeno l'ipotesi più estrema, ovvero il ricorso alla chirurgia. "Abbiamo parlato con i tre i medici presenti a Umago e nessuno ci ha dato la stessa risposta. Ma sono tutti d’accordo sul fatto che il polso non deve essere sollecitato in questo momento", ha detto la mamma del tennista, Aneke Rune. "Dobbiamo capire quanto dovrà stare fermo mio figlio. Secondo alcuni basterebbe qualche settimana, secondo altri di quattro-sei settimane, e un solo medico ha parlato di un intervento chirurgico. Olimpiadi? Non abbiamo perso la speranza ma certo ora si complicherà tutto. Domani mattina voleremo a Monaco e Holger effettuerà altri test. Solo allora ne sapremo di più". Di certo i Giochi rischiano di perdere un potenziale protagonista.