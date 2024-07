Sinner, slitta la partenza per le Olimpiadi 2024: cosa è successo

Jannik Sinner ha la febbre e non partirà oggi per Parigi come era previsto dai suoi piani di preparazione alle Olimpiadi. Il tennista numero uno al mondo, quindi, dovrà aspettare anche un po' prima di cominciare la sua avventura a cinque cerchi.

Quando arriverà a Parigi Sinner

Al momento viene considerato probabile che la sua partenza per la Francia avvenga giovedì, giorno per il quale è programmato il sorteggio del tabellone del torneo di tennis, le cui prime partite sono in programma sabato.

De Minaur ci sarà

Per un Sinner che dovrà aspettare ancora un po' prima di sbarcare alle Olimpiadi, c'è un Alex De Minaur che invece non vede l'ora di cominciare. Il tennista australiano, numero 6 del mondo, assente a Tokyo2020, ha confermato la sua partecipazione sui social, affermando di aver recuperato dai recenti problemi fisici che lo avevano costretto a stare fermo dal torneo di Wimbledon. La sua partecipazione ai Giochi era incerta a causa di un infortunio all'anca, che lo aveva costretto al ritiro a Londra poco prima del quarto di finale contro Novak Djokovic. "Essere finalmente in grado di rappresentare l'Australia ai Giochi olimpici è un sogno che si avvera", ha spiegato su Instagram De Minaur, che giocherà a Parigi anche il doppio, in coppia con il connazionale Alexei Popyrin.