Murray, ora è ufficiale: si ritirerà dopo le Olimpiadi di Parigi

Numero uno del ranking ATP per 41 settimane in totale, tre titoli Slam e otto finali perse a livello Major, oltre ai 46 titoli conquistati in carriera nel circuito maggiore, di cui 14 Masters 1000. Non bastano questi numeri per riassumere la straordinaria carriera di "Sir" Andy Murray, che insieme a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic ha scritto la storia recente del tennis mondiale. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il britannico giocherà il suo ultimo torneo: in singolare, nel doppio maschile con Daniel Evans e forse anche in doppio misto. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un post social che ha fugato ogni dubbio sulla permanenza nel tour. Un ultimo ballo, alle Olimpiadi, dove ha conquistato due ori tra Londra 2012 e Rio 2016.