Musetti-Trungelliti, secondo turno Atp Umago: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La stagione sull'erba è stato un vero e proprio successo per Lorenzo Musetti. Dopo l'eliminazione subita al terzo turno del Roland Garros, il carrarino ha raggiunto sul verde la semifinale del torneo di Stoccarda, la finale al Queen's e disputato la sua prima semifinale Slam sui prati di Wimbledon, dove ha perso in tre set la sfida con Novak Djokovic. A pochi giorni dall'inizio del torneo olimpico, in programma al Roland Garros di Parigi dal 27 luglio al 4 agosto, il numero 2 d'Italia è pronto a tornare sulla terra rossa per ritrovare buone sensazioni con la superficie in vista della sua seconda partecipazione ai Giochi Olimpici. Lorenzo debutterà al secondo turno dell'Atp 250 di Umago contro il qualificato argentino Marco Trungelliti (vittorioso all'esordio su Guido Andreozzi 4-6 6-3 6-2) dopo aver beneficiato di un bye per il primo turno in qualità di testa di serie numero 2 del tabellone.