Berrettini-Tabilo, secondo turno Atp Kitzbuhel: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ha dovuto soffire più del previsto, ma alla fine ce l'ha fatta Matteo Berrettini a staccare il pass per il secondo turno dell' Atp 250 di Kitzbuhel . Dopo aver conquistato sulla terra rossa di Gstaad il nono titolo della sua carriera, il romano ha iniziato con il piede giusto l'avventura al Generali Open battendo Pavel Kotov con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5). Vincendo in due tie-break, l'azzurro ha firmato il quinto successo consecutivo e confermato l'ottimo momento di forma che sta attraversando. Il livello dell'avversario si alzerà al secondo turno: Matteo dovrà infatti vedersela con il cileno Alejandro Tabilo , testa di serie numero 2 del tabellone.

Berrettini-Tabilo, quando si gioca il match

Il confronto tra Berrettini e Tabilo, valevole per il secondo turno dell'Atp 250 di Kitzbuhel, andrà in scena nella giornata di mercoledì 24 luglio come terzo match sul Centre Court, dove il programma si aprirà a partire dalle ore 11:00.

Berrettini-Tabilo, i precedenti

Berrettini e Tabilo si sono affrontati solamente una volta in carriera. Quello che andrà in scena al secondo turno di Kitzbuhel sarà però il primo confronto diretto sulla terra rossa. Nell'unico precedente i due giocatori si sono infatti incrociati al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2021 e a vincere fu il romano con il punteggio di 6-4 7-5.

Berrettini-Tabilo, dove vederla in tv

Il match tra Berrettini e Tabilo a Kitzbuhel sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà peraltro disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Kitzbuhel, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALE – € 30.220 (100 punti)

FINALE – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)