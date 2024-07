Italiani in campo oggi tra Kitzbuhel, Umago e Atlanta: di scena Berrettini e Musetti

Una giornata ricca di eventi per il tennis italiano, con ben 7 azzurri di scena in tre tornei Atp tra Austria, Croazia e Stati Uniti d’America. Matteo Berrettini , Lorenzo Musetti e non solo: tra la terra rossa europea e il cemento outdoor statunitense, un folto gruppo di atleti italiani andrà a caccia dei quarti di finale nel circuito maggiore, proprio a pochi giorni dal sorteggio dei tabelloni relativi alle Olimpiadi di Parigi che impegneranno alcuni dei protagonisti di quest’oggi. Tanti italiani sotto i riflettori, a testimonianza del momento d’oro del tennis nostrano.

Berrettini, Musetti e tutti gli azzurri protagonisti

Matteo Berrettini scenderà in campo per il secondo turno dell’Atp 250 di Kitzbuhel, di scena sulla terra battuta austriaca: sfiderà Alejandro Tabilo, cileno testa di serie numero 2, alla sua miglior stagione da professionista. Lorenzo Musetti, invece, esordirà all’Atp 250 di Umago dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, sfidando il qualificato argentino Marco Trungelliti da favorito indiscusso. In Croazia presenti anche Fabio Fognini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego (condizioni fisiche da valutare dopo un problema muscolare al primo turno). Cascata di tennisti azzurri che termina con il settimo tra loro, ossia Mattia Bellucci, l’unico impegnato sul cemento ad Atlanta, il quale sfiderà Adrian Mannarino. Di seguito il prospetto completo dei match in programma oggi.

Programma Atp Kitzbuhel

Center Court

Dalle ore 11.00 - Hanfmann-Etcheverry [3]

A seguire - Neumayer [WC] – Moreno de Alboran [WC]

A seguire - Berrettini-Tabilo [2]

Programma Atp Umago

Goran Ivanisevic Stadion

Dalle ore 16.30 - F. Cerundolo [4] - M. Dodig [WC]

Non prima delle ore 18.00 - (Q) Trungelliti-Musetti [2]

Non prima delle ore 21.00 – Darderi [5] - Mensik

Studenac Arena

Dalle ore 16.30 – Sonego-Muller

A seguire – Cobolli-Lajovic

Non prima delle ore 19.30 – Fognini-Tseng [LL]

Programma Atp Atlanta

Stadium

Non prima delle ore 19.00 - Walton [LL] - Rinderknech

A seguire - Bellucci [Q] - Mannarino [2]