Paula Badosa ammette: "Non vedo Nadal e Alcaraz fare una cosa del genere"

Dopo una stagione difficile, dovuta ad un grave infortunio alla schiena, Paula Badosa sta tornando piano piano alla normalità. "Adesso è un po’ come ricominciare da zero, ma non vedo davvero l’ora e per me è una sfida. E, dopo il Roland Garros, riposo quello che posso. - ha detto in un'intervista ad Elle - Ho imparato ad avere tantissima pazienza e ad accettare cose che non riesco ad avere sotto controllo, come un infortunio di questo calibro". E poi: "Voglio vivere con obiettivi. Che li realizzi o meno, voglio svegliarmi ogni mattina con un obiettivo alto. Altrimenti perdo rapidamente la motivazione. Questa è la mia forza trainante quotidiana. Certo, sono una perfezionista, pretendo troppo da me stessa e questo mi va contro".