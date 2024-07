Olimpiadi, come cambiano le teste di serie senza Sinner: ecco chi ne beneficia

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, di conseguenza, cambia anche la disposizione delle teste di serie dei tabelloni principali con l'altoatesino interessato. Una tonsillite ha frenato il numero uno del mondo Atp, il quale ha annunciato il forfait dai Giochi: al suo posto, la testa di serie numero uno del seeding nel singolare maschile sarà Novak Djokovic, con Carlos Alcaraz a seguire. Cambia anche lo slot occupato dall'azzurro Lorenzo Musetti, adesso in gara come dodicesima testa di serie. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, a loro volta, guideranno il tabellone principale del doppio maschile, considerando l'assenza di Sinner al fianco di Musetti. Di seguito tutti i cambiamenti.