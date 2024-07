Olimpiadi 2024, Nadal e la reazione al sorteggio contro Djokovic

È stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ad attirare l'attenzione di tutto il mondo e a far sognare i tifosi a due giorni dall'inizio del torneo olimpico, in programma dal 27 luglio al 4 agosto sulla terra rossa del Roland Garros, è il possibile secondo turno tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Dopo il forfait di Jannik Sinner, che verrà sostituito da Andrea Vavassori, il serbo è diventato la prima testa di serie del main draw e al primo turno affronterà Matthew Ebden, mentre per Rafa l'avversario dell'esordio sarà Marton Fucsovics. In caso di vittoria di entrambi potrebbe profilarsi al secondo turno il sessantesimo atto di una delle più grandi rivalità del tennis.