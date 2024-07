Italiani in campo oggi: Berrettini e Musetti a caccia delle finali, c'è Bellucci

Mentre sale l'attesa per l'inizio del torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che prenderà il via nella giornata di sabato 27 luglio con Novak Djokovic subito pronto a scendere in campo, continuano tra la terra rossa europea e il cemento nordamericano gli eventi del circuito maggiore. Ben tre gli azzurri ancora in corsa tra gli Atp 250 di Kitzbuhel, Umago e Atlanta che andranno a caccia del passaggio del turno. In Austria, Matteo Berrettini aprirà il programma a partire dalle ore 12:30 nella sfida con Yannick Hanfmann, che potrebbe valere la seconda finale consecutiva dopo quella di Gstaad. Nel pomeriggio, nel secondo match di giornata ad Umago, Lorenzo Musetti affronterà non prima delle 19:00 il ceco Jakub Mensik per prenotare anche lui un posto nell'ultimo atto del torneo. Nella notte toccherà infine a Mattia Bellucci, che non prima delle 2:30 se la vedrà con Arthur Rinderknech, nella sfida valevole per i quarti di finale ad Atlanta.