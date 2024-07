Italiani in campo oggi: Musetti e Berrettini per il titolo, iniziano le Olimpiadi

L'attesa è finalmente conclusa: dopo la cerimonia d'apertura i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono ufficialmente pronti a partire. Il tennis sarà subito protagonista sui campi in terra rossa del Roland Garros con quattro azzurri in campo in singolare e due doppi in programma nella giornata inaugurale del torneo a cinque cerchi. Si tratta di Luciano Darderi, Sara Errani, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto e dei doppi Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori. In contemporanea, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti andranno a caccia del titolo nelle rispettive finali di Kitzbuhel e Umago. Il tennista romano affronterà Hugo Gaston per provare a conquistare il decimo trionfo della sua carriera ad una sola settimana dal successo di Gstaad, mentre il carrarino se la dovrà vedere con Francisco Cerundolo per tornare a conquistare un titolo, il terzo, che a livello di circuito maggiore manca da due anni.