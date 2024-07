Musetti-Cerundolo diretta, segui la finale di Umago LIVE

Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si sfidano per l'atto conclusivo del torneo Atp 250 di Umago. La sfida contro l'argentino sulla terra rossa croata permetterà al tennista di Carrara di arrivare preparato alle Olimpiadi dove esordirà già da domani. Servirà il miglior Musetti sul rosso per alzare il trofeo in Croazia contro un avversario assai insidioso come Cerundolo. Segui la sfida in tempo reale.