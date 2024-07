Court Philippe-Chatrier

Ore 12.00

(1) SWIATEK Iga (POL) vs (DA) PARRY Diane (FRA)

Non prima delle 13.30

(1) DJOKOVIC Novak (SRB) vs (DA) NADAL Rafael (ESP)

Ore 19.00

(DA) GRIEKSPOOR Tallon (NED) vs (2) ALCARAZ Carlos (ESP)

(5) PEGULA Jessica (USA) vs (DA) SVITOLINA Elina (UKR)

Court Suzanne-Lenglen

Ore 12.00

LINETTE Magda (POL) vs (4) PAOLINI Jasmine (ITA)

Non prima delle 13.30

CARLE Maria Lourdes (ARG) vs (2) GAUFF Coco (USA)

(6) RUUD Casper (NOR) vs VAVASSORI Andrea (ITA)

(1) SIEGEMUND / ZVEREV (GER) vs SINIAKOVA / MACHAC (CZE)

ERRANI / VAVASSORI (ITA) vs ANDREEVA / MEDVEDEV (AIN)

Court Simonne-Mathieu

Ore 12.00

WANG Xinyu (CHN) vs (9) KREJCIKOVA Barbora (CZE)

CERUNDOLO Francisco (ARG) vs (10) HUMBERT Ugo (FRA)

EVANS Daniel (GBR) vs (8) TSITSIPAS Stefanos (GRE)

POPYRIN / DE MINAUR (AUS) vs (4) KRAJICEK / RAM (USA)

SCHUURS / KOOLHOF (NED) vs (4) SAKKARI / TSITSIPAS (GRE)

Court 14

Ore 12.00

CRISTIAN Jaqueline Adina (ROU) vs KERBER Angelique (GER)

(7) SAKKARI Maria (GRE) vs YUAN Yue (CHN)

(8) COLLINS Danielle (USA) vs WOZNIACKI Caroline (DEN)

(12) BAEZ Sebastian (ARG) vs HASSAN Benjamin (LBN)

(3) FRITZ / PAUL (USA) vs AUGER-ALIASSIME / RAONIC (CAN)

Court 6

Ore 12.00

(13) VEKIC Donna (CRO) vs ANDREESCU Bianca (CAN)

(11) NAVARRO Emma (USA) vs TOMOVA Viktoriya (BUL)

KOEPFER Dominik (GER) vs ARNALDI Matteo (ITA)

CARLE / PODOROSKA (ARG) vs KORPATSCH / MARIA (GER)

KOEPFER / STRUFF (GER) vs (7) MEKTIC / PAVIC (CRO)

Court 7

Ore 12.00

BUCSA Cristina (ESP) vs (16) FERNANDEZ Leylah (CAN)

OSORIO Camila (COL) vs YASTREMSKA Dayana (UKR)

(8) BUCSA / SORRIBES TORMO (ESP) vs BRONZETTI / COCCIARETTO (ITA)

LINETTE / ROSOLSKA (POL) vs (7) KOSTYUK / YASTREMSKA (UKR)

SORRIBES TORMO / GRANOLLERS (ESP) vs (2) PEREZ / EBDEN (AUS)

Court 8

Ore 12.00

WANG Xiyu (CHN) vs (15) SHNAIDER Diana (AIN)

(14) HADDAD MAIA Beatriz (BRA) vs SCHMIEDLOVA Anna Karolina (SVK)

KICHENOK / KICHENOK (UKR) vs WANG / ZHENG (CHN)

DARDERI / MUSETTI (ITA) vs JARRY / TABILO (CHI)

GILLE / VLIEGEN (BEL) vs (8) FILS / HUMBERT (FRA)

Court 11

Ore 12.00

ALEXANDROVA / VESNINA (AIN) vs MUCHOVA / NOSKOVA (CZE)

(5) SALISBURY / SKUPSKI (GBR) vs MACHAC / PAVLASEK (CZE)

AOYAMA / SHIBAHARA (JPN) vs BOGDAN / CRISTIAN (ROU)

YUAN / ZHANG (CHN) vs (6) HADDAD MAIA / STEFANI (BRA)

Court 12

Ore 12.00

MONTEIRO / SEYBOTH WILD (BRA) vs BUBLIK / NEDOVYESOV (KAZ)

SAFIULLIN Roman (AIN) vs ETCHEVERRY Tomas Martin (ARG)

(3) ERRANI / PAOLINI (ITA) vs ROUTLIFFE / SUN (NZL)

HAASE / ROJER (NED) vs CERUNDOLO / ETCHEVERRY (ARG)

Court 13

Ore 12.00

RUS Arantxa (NED) vs (6) ZHENG Qinwen (CHN)

BUREL Clara (FRA) vs (12) KOSTYUK Marta (UKR)

RUS / SCHUURS (NED) vs GARCIA / PARRY (FRA)

(5) DABROWSKI / FERNANDEZ (CAN) vs BUREL / GRACHEVA (FRA)

GARCIA / ROGER-VASSELIN (FRA) vs SHIBAHARA / NISHIKORI (JPN)