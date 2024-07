Il nuovo ranking Wta aggiornato: la posizione di Jasmine Paolini

Con l'inizio di una nuova settimana è anche tempo di aggiornamenti per quanto riguarda il ranking. Nella classifica Wta resta immutata la siituazione della Top 10 con la solita Iga Swiatek al comando con ben 11.005 punti. La ventitreenne di Varsavia è per la 114esima settimana complessiva, la 39esima consecutiva, al comando. La polacca ha un vantaggio di 2.832 punti sulla sua prima inseguitrice, la statunitense Coco Gauff, che si conferma in seconda posizione davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka, ancora sul terzo gradino del podio, a quota 7.061. In quarta posizione la kazaka Elena Rybakina con un bottino di 6.376 punti e un vantaggio di 1.003 punti sulla numero uno d'Italia e numero 5 del mondo Jasmine Paolini, che grazie anche alle finali raggiunte al Roland Garros e Wimbledon si è portata a 5.373 punti. L'azzurra precede nell'ordine Jessica Pegula, Qinwen Zheng, Maria Sakkari, Danielle Collins e la ceca Barbora Krejcikova, decima, che chiude la Top 10 mondiale.