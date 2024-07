Paolini, terzo turno Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno delle Olimpiadi . Nel 2021 a Tokyo la sua corsa si fermò all'esordio contro Petra Kvitova , ma tre anni dopo la storia è cambiata e la toscana può continuare a sognare l'oro olimpico. Unica azzurra rimasta in tabellone, la numero 4 del seeding ha superato la polacca Magda Linette con il punteggio di 6-4 6-1 grazie ad un'altra ottima prestazione. Per un posto nei quarti di finale Jasmine attende ora la vincitrice della sfida tra Beatriz Haddad Maia e Ana Karolina Schmiedlova .

Paolini, quando si gioca il match

L'incontro tra Paolini e la vincitrice della sfida tra Beatriz Haddad Maia e Anna Karolina Schmiedlova, valido per il terzo turno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena martedì 30 luglio con orario e campo ancora da definire.

Paolini, i precedenti

Tra Paolini e Schmiedlova ci sono otto precedenti e l'azzurra è avanti 6-2 nel conto dei confronti diretti, mentre con Haddad Maia sono solamente tre gli incroci ma ad avere la meglio è sempre stata la tennista toscana che ha vinto tutti gli incontri.

Paolini, dove vederla in tv

Il match tra Paolini e la vincitrice della sfida tra Haddad Maia e Schmiedlova alle Olimpiadi di Parigi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.