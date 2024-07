Musetti non ci sta e difende Sinner dalle critiche: “Se ha saltato le Olimpiadi…”

Dopo il forfait di Jannik Sinner , costretto al ritiro a causa di una tonsillite, è Lorenzo Musetti a guidare la spedizione azzurra nel tabellone maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Un passaggio di consegne importante, che il tennista carrarino sembra aver raccolto nel migliore dei modi vincendo all'esordio una partita difficile contro il beniamino di casa Gael Monfils con il punteggio di 6-1 6-4. Un successo arrivato a poche ore dopo la sconfitta subita nella finale di Umago per mano di Francisco Cerundolo e dopo una notte passata quasi in bianco. Alle Olimpiadi, Musetti avrebbe dovuto partecipare anche al torneo di doppio in coppia con Sinner, ma dopo la decisione dell'altoatesino ha fatto coppia con Luciano Darderi , uscendo di scena al primo turno contro i cileni Alejandro Tabilo e Nicolas Jarry .

Musetti, le parole su Sinner

Musetti ha preso le difese di Sinner ai microfoni di Supertennis, commentando così la scelta del numero uno al mondo di non prendere parte ai Giochi Olimpici: "Non so come stia Jannik, so soltanto, conoscendolo, che se ha scelto di non venire a Parigi significa che stava davvero a pezzi. Io non avverto maggiore responsabilità, mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, dando il massimo, continuando a garantire questo livello di prestazioni".