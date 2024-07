Olimpiadi tennis 2024, il programma del day 4: Paolini cerca i quarti di finale, Musetti affronta Navone

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 iniziano ad entrare nel vivo. Nel tabellone femminile è già tempo di ottavi di finale, mentre al maschile si completeranno i primi turni. Occhi puntati per gli appassionati azzurri su Jasmine Paolini , che nel secondo match in programma sul Suzanne Lenglen affronterà non prima delle 13:30 la sorpresa di queste Olimpiadi: la slovacca Anna Karolina Schmiedlova . Torna in campo anche Lorenzo Musetti , che dopo la vittoria all'esordio su Gael Monfils , se la vedrà con Mariano Navone nel secondo match di giornata sul Court 6. Il tennista di Carrara vuole continuare a sognare una medaglia olimpica a poche settimane dalla sua prima semifinale Slam disputata sull'erba di Wimbledon . Di scena anche la coppia delle meraviglie composta da Rafael Nadal e Carlos Alcaraz , oltre che la sfida di Errani/Paolini , impegnate contro le francesi Caroline Garcia e Diane Parry .

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER

A partire dalle ore 12:00

(13) Vekic vs (2) Gauff

(3) Zverev vs Machac

Non prima delle ore 19:00

(1) Swiatek vs Wang

Ofner vs (4) Medvedev

COURT SUZANNE LENGLEN

A partire dalle ore 12:00

Draper vs (7) Fritz

(PR) Schmiedlova vs (4) Paolini

Alcaraz/Nadal vs Griekspoor/Koolhof

Evans/Murray vs Gille/Vliegen

COURT SIMONNE MATHIEU

A partire dalle ore 12:00

Kerber vs (16) Fernandez

(13) Auger-Aliassime vs Marterer

Svitolina vs (9) Krejcikova

(3) Gauff/Fritz vs Podoroska/Gonzalez

COURT 14

A partire dalle ore 12:00

Osorio vs (8) Collins

Wawrinka vs Popyrin

Struff vs Moutet

Papamichail/Sakkari vs (4) Collins/Krawczyk

Chan/Chan vs (2) Krejcikova/Siniakova

COURT 6

A partire dalle ore 12:00

Monfils/Roger-Vasselin vs (2) Krawietz/Puetz

(11) Musetti vs Navone

Mensik vs (9) Paul

Hsieh vs (7) Kostyuk/Yastremska

COURT 7

A partire dalle ore 12:00

(11) Navarro vs (6) Zheng

(7) Sakkari vs (12) Kostyuk

Boulter/Watson vs Kerber/Siegemund

(3) Errani/Paolini vs Garcia/Parry

Watson/Salisbury vs Dabrowski/Auger-Aliassime

COURT 9

A partire dalle ore 14:00

Borges/Cabral vs Koepfer/Struff o Mektic/Pavic

COURT 12

A partire dalle ore 12:00

Monteiro/Seyboth Wild vs (4) Krajicek/Ram

(8) Bucsa/Sorribes Tormo vs Carle/Podoroska

Vekic/Pavic vs Zheng/Zhang

COURT 13

A partire dalle ore 12:00

Andreeva/Shnaider vs Gadecki/Tomljanovic

Carreno Busta/Granollers vs Ebden/Peers

Machac/Pavlasek vs Jarry/Tabilo