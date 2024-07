Musetti-Fritz, terzo turno Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A tre settimane dalla sfida che gli ha regalato sull'erba di Wimbledon la prima semifinale Slam, Lorenzo Musetti incrocierà ancora una volta sulla sua strada Taylor Fritz . Il carrarino ha sconfitto Mariano Navone con il punteggio di 7-6(2) 6-3 per guadagnare la sfida valida per il terzo turno delle Olimpiadi di Parigi contro lo statunitense, che ha invece superato in rimonta Jack Draper con lo score di 6-7(3) 6-3 6-2. La possibilità per Lorenzo di approdare ai quarti di finale del torneo a cinque cerchi e continuare la corsa alla medaglia olimpica dopo la sconfitta subita al primo turno a Tokyo 2021 .

Musetti-Fritz, quando si gioca il match

L'incontro tra Musetti e Fritz, valido per il terzo turno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena mercoledì 31 luglio con campo e orario ancora da definire.

Musetti-Fritz, i precedenti

Sono quattro i precedenti tra Musetti e Fritz e il conto dei confronti diretti è in perfetta parità: 2-2. Lo statunitense ha vinto i primi due incroci, nel 2022 al primo turno di Wimbledon e nei quarti di finale della Coppa Davis nello stesso anno. L'azzurro si è invece aggiudicato le ultime due sfide, entrambe disputatesi quest'anno: 6-4 6-4 al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo e 3-6 7-6(5) 6-2 3-6 6-1 ai quarti di finale di Wimbledon.

Musetti-Fritz, dove vederla in tv

Il match tra Musetti e Fritz alle Olimpiadi di Parigi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.