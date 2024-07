Errani/Paolini-Boulter/Watson, quarti di finale Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Campionesse agli Internazionali BNL d'Italia e finaliste al Roland Garros : Jasmine Paolini e Sara Errani sono una delle coppie da battere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Le azzurre hanno superato in due set all'esordio le australiane Sun/Routliffe prima di uscire vittoriose dalla battaglia di secondo turno contro le beniamine di casa Garcia/Parry in un match terminato solamente al match tie-break con il punteggio di 5-7 6-3 10/7. Una vittoria che sicuramente ha dato morale alle italiane dopo l'eliminazione in singolare di Jasmine, che ora punta alla medaglia olimpica nel tabellone di doppio.

Errani/Paolini-Boulter/Watson, quando si gioca il match

L'incontro tra Errani/Paolini e Boulter/Watson, valido per i quarti di finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena giovedì 1 agosto con orario e campo ancora da definire.

Errani/Paolini-Boulter/Watson, i precedenti

Tra le italiane e la coppia britannica non ci sono precedenti.

Errani/Paolini-Boulter/Watson, dove vederla in tv

Il match delle azzurre sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.