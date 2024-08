Olimpiadi tennis 2024, il programma del day 6: Musetti-Zverev vale un posto in semifinale

L'obiettivo medaglia è sempre più vicino nel torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 . In programma nella giornata di giovedì i quarti di finale del singolare maschile e del doppio femminile, oltre che le semifinali del singolare femminile. Occhi ovviamente puntati sull'unico azzurro rimasto in gara in singolare, il numero 11 del tabellone Lorenzo Musetti . Il tennista di Carrara affronterà Alexander Zverev nel secondo match sul Suzanne Lenglen intorno alle 13:30. Protagonisti sullo Chatrier invece Iga Swiatek , Novak Djokovic e Carlos Alcaraz , rispettivamente impegnati contro Qinwen Zheng , Stefanos Tsitsipas e Tommy Paul . A partire dalle 13:00 Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno invece Katie Boulter e Heather Watson sul Simonne Mathieu per un posto nella semifinale del doppio.

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER

A partire dalle ore 12:00

(1) Swiatek vs (6) Zheng

(9) Paul vs (2) Alcaraz

Non prima delle ore 19:00

(1) Djokovic vs (8) Tsitsipas

Schmiedlova vs (13) Vekic

COURT SUZANNE LENGLEN

A partire dalle ore 12:00

Muchova/Noskova vs Hsieh/Tao

Non prima delle 14:30

(11) Musetti vs (3) Zverev

Non prima delle ore 16:00

(6) Ruud vs (13) Auger-Aliassime

(3) Fritz/Paul vs Murray/Evans

COURT SIMONNE MATHIEU

A partire dalle ore 13:00

(3) Errani/Paolini vs Boulter/Watson

(4) Krajicek/Ram vs Machac/Pavlasek

Bucsa/Sorribes Tormo vs Kichenok/Kichenok

Non prima delle ore 17:30

Siniakova/Machac vs Dabrowski/Auger-Aliassime

COURT 7

A partire dalle ore 12:00

Schuurs/Koolhof vs Zheng/Zhang

Andreeva/Shnaider vs (2) Krejcikova/Siniakova