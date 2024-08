Andy Murray in lacrime, standing ovation da brividi per l'addio al tennis. Poi la battuta

" In ogni caso, il tennis non mi è mai piaciuto ". Con queste parole, Andy Murray ha provato a sdrammatizzare dopo il doloroso addio al tennis in seguito all'ultimo incontro alle Olimpiadi di Parigi 2024 . L'icona del tennis britannico, ex numero uno al mondo Atp, ha giocato al fianco di Dan Evans nel torneo di doppio maschile ai Giochi, emozionando tutto il pubblico nei primi due turni contro i giapponesi Daniel/Nishikori e i fiamminghi Gille/Vliegen, con le solite rimonte da sogno. All'altezza dei quarti di finale, però, gli statunitensi Fritz/Paul hanno frenato il percorso di Sr. Andy, con un successo in due set che ha rappresentato il canto del cigno per lo scozzese.

Murray, ritiro e commozione a Parigi

Andy Murray, solitamente un uomo di ghiaccio, si è lasciato andare a un commosso pianto al termine del match in coppia con Dan Evans alle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver constatato la resa per 6-2, 6-4 per mano di Fritz/Paul, teste di serie numero 3, il tennista di Glasgow avrà pensato e ripensato a tutti i suoi trascorsi leggendari nel circuito maggiore e ai due ori olimpici tra Londra 2012 e Rio 2016. Lacrime di gioia e dolore insieme, standing ovation del pubblico parigino presente sul Suzanne Lenglen: un attestato di stima per le gesta di una vita intera sui campi da tennis. Il mondo dello sport non dimenticherà Murray, un vero lottatore tra mille problemi fisici e altrettanti successi.

Ritiro Murray, le parole di Alcaraz: "Sarò sempre un tuo fan"

Carlos Alcaraz ha dedicato un pensiero a Murray, proprio la sera del suo addio al tennis a Parigi: "È stato un privilegio condividere il campo con te, Andy. Congratulazioni per la tua carriera leggendaria, sei un esempio per tutti. Sarò sempre un tuo fan". Parole al miele del giovane campione spagnolo, il quale ha mostrato rispetto al due volte oro olimpico sui social network come sul campo, così come aveva fatto per il compagno di doppio e connazionale Rafael Nadal di recente per quella che è stata con tutta probabilità la sua ultima apparizione alle Olimpiadi.