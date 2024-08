Masters 1000 Montreal, il programma: tanta Italia in campo, Sinner ancora in doppio

Dopo l'esordio vincente di Lorenzo Sonego , che ha sconfitto Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(7) 5-7 6-4, tornano in campo gli azzurri all' Omnium Banque Nationale , il Masters 1000 che si sta disputando sul cemento di Montreal . Sul Campo Centrale sarà di scena Flavio Cobolli , che a partire dall'una di notte affronterà Felix Auger-Aliassime . Aprirà invece il programma del Court Rogers a partire dalle ore 17:00 Luciano Darderi , opposto a Tommy Paul . Sul Court 9 toccherà a Matteo Arnaldi , che troverà dall'altra parte della rete Mackenzie McDonald . In programma anche la sfida di doppio tra la coppia formata da Jannik Sinner e Jack Draper e quella di Ben Shelton e Alexander Bublik , che chiuderà la giornata sul Court 9. L'azzurro e il britannico hanno eliminato al primo turno Gille/Vilegen .

Il programma completo

COURT CENTRAL

A partire dalle ore 18:30

Bublik vs (11) Shelton

(WC) Shapovalov vs (Q) Nakashima

A partire dall'1:00

(14) Auger Aliassime vs Cobolli

(Q) Kokkinakis vs Monfils

COURT ROGERS

A partire dalle ore 17:00

(10) Paul vs Darderi

(12) Humbert vs Fils

Non prima delle ore 22:00

Navone vs (9) Fritz

Korda vs (WC) Pospisil

COURT 5

A partire dalle ore 17:00

Thompson vs Draper

Davidovich Fokina vs Safiullin

(LL) Duckworth vs Giron

Mannarino vs (Q) Rinderknech

COURT 9

A partire dalle ore 17:00

(Q) McDonald vs Arnaldi

(Q) Coric vs Martinez

Popyrin vs Machac

Bublik/Shelton vs Draper/Sinner

COURT 6

A partire dalle ore 17:00

(Q) Hijikata vs (Q) Daniel