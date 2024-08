Masters 1000 Cincinnati, annunciate le wild card: c'è Berrettini

Dopo essersi cancellato dal torneo di qualificazioni del Masters 1000 di Montreal, Matteo Berrettini prepara l'esordio sul cemento americano. Il tennista romano, che ha conquistato in stagione i titoli di Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel sarà protagonista all'Western & Southern Open, il Masters 1000 in programma sul cemento di Cincinnati dal 12 al 19 agosto. L'azzurro ha infatti ricevuto una wild card per il tabellone principale della rassegna che si disputa in Ohio. Un'occasione importante che aiuterà Matteo a centrare l'obiettivo di continuare a conquistare punti importanti per il finale di stagione.