Masters 1000 Montreal, buona la prima per Sonego. Avanti anche Sinner in doppio

La prima giornata dell'Omnium Banque National, torneo Masters 1000 che ha preso il via sul cemento di Montreal, ha sorriso ai colori azzurri. Sono infatti arrivate due vittorie per gli italiani scesi in campo nella prima giornata della rassegna canadese. Grazie ad una prestazione di alto livello, Lorenzo Sonego ha sconfitto al debutto Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(7) 5-7 6-4 riuscendo a staccare il pass per il secondo turno, dove affronterà Alejandro Tabilo che nella notte ha eliminato a sorpresa Frances Tiafoe. Il piemontese potrebbe incrociare al terzo turno in caso di successo Jannik Sinner, che invece attende di fare il suo esordio contro il vincitore della sfida tra Borna Coric e Pedro Martinez. Il numero uno al mondo ha intanto avuto modo di assaggiare i campi canadesi vincendo il primo turno del tabellone di doppio in coppia con Jack Draper: 6-0 6-7(3) 10/8 il parziale con cui hanno sconfitto i belgi Gille/Vilegen.