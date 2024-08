Masters 1000 Montreal, il programma: c'è l'esordio di Sinner

Inizia la corsa alla difesa del titolo per Jannik Sinner all' Omnium Banque Nationale , il Masters 1000 che si sta disputando sui campi in cemento di Montreal . Nell'Open del Canada, il numero uno al mondo conquistò lo scorso anno il successo grazie alla finale vinta su Alex De Minaur e proverà a riconfermarsi campione. La sua spedizione inizia al secondo turno contro il qualificato croato Borna Coric , nella sfida in programma come terzo match sul Campo Centrale, dove il programma si apre alle 17:00. Di scena anche Flavio Cobolli , Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego , rispettivamente impegnati contro Arthur Rinderknech , Karen Khachanov e Alejandro Tabilo .

Il programma completo

COURT CENTRAL

A partire dalle ore 17:00

(3) Medvedev vs Davidovich Fokina

Thompson vs (2) Zverev

(1) Sinner vs Coric

Non prima dell'1:00

(Q) Kokkinakis vs (4) Hurkacz

Korda vs (9) Fritz

COURT ROGERS

A partire dalle ore 17:00

Nishikori vs (8) Tsitsipas

Etcheverry vs (5) Rublev (6)

Ruud vs (LL) Duckworth

Non prima dell'1:00

Cobolli vs (Q) Rinderknech

COURT 5

A partire dalle ore 17:00

(10) Paul vs (Q) Nakashima

(7) Dimitrov vs (Q) Hijikata

(13) Rune vs (PR) Carreno Busta

Popyrin vs (11) Shelton

COURT 9

A partire dalle ore 17:00

(12) Humbert vs Borges

Arnaldi vs Khachanov

Sonego vs (15) Tabilo