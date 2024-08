Berrettini, a Cincinnati inizia la corsa per essere testa di serie agli US Open

Matteo Berrettini ha ricevuto una wild card per il tabellone principale dell'Western & Southern Open, il torneo Masters 1000 in programma sul cemento di Cincinnati dal 12 al 19 agosto. Reduce dal terzo titolo della stagione conquistato a Kitzbuhel, dopo i successi di Marrakech e Gstaad, il romano andrà a caccia in Ohio di punti importanti per centrare l'obiettivo di essere testa di serie agli US Open. Lo scorso anno a Cincinnati, l'azzurro si arrese al primo turno a Felix Auger-Aliassime e potrà solamente incrementare il suo bottino in classifica.