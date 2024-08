Berrettini e Alcaraz si allenano insieme a Cincinnati: pubblico in delirio

È ormai tutto pronto per l'inizio dell'edizione numero 125 dell'Western & Southern Open. Il Masters 1000 in programma sul cemento di Cincinnati sta per prendere il via e i campioni preparano l'esordio. Tra questi, Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz che hanno deciso di svolgere una sessione di allenamento regalando spettacolo al pubblico presente sulle tribune. Per il romano si tratta del ritorno in campo dopo i titoli conquistati a Gstaad e Kitzbuhel, rispettivamente il secondo e il terzo della sua stagione. L'azzurro ha ricevuto una wild card per il tabellone principale e proverà a conquistare punti importanti sul cemento nordamericano. Lo spagnolo torna invece dopo la cocente sconfitta subita nella finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 contro Novak Djokovic con l'obiettivo di difendere la finale dello scorso anno.