Musetti-Jarry, Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Lorenzo Musetti è pronto al ritorno in campo. Il tennista carrarino si è concesso qualche giorno di vacanza con la famiglia prima di volare per gli States per prendere parte in qualità di testa di serie numero 14 al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro vuole continuare a conquistare successi importanti e per farlo la sua avventura in Ohio dovrà passare al primo turno con Nicolas Jarry, avversario che lo ha battuto nell'unico precedente andato in scena sulla terra rossa di Rio.